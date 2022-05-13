"Я згоден із рішенням гравців збірної України відмовитись від пропозиції вийти на ЧС-2022 не за спортивним принципом. Так, зараз увесь світ допомагає нам, але це стало б прецедентом.

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Зараз наші шанси проти Шотландії нижчі, ніж у березні. Тоді ми були б у кращому тонусі. Одними спарингами його не піднімеш. Я вважаю правильним те, що ми гратимемо і в чесній боротьбі здобуватимемо цю путівку", – сказав Головко у програмі "Головна команда".

Нагадаємо, поєдинок плей-офф за вихід на чемпіонату світу у Катарі між Шотландією та Україною відбудеться 1 червня у Глазго.

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