"Я очікував побачити такий футбол і назвав би його люб'язним. Це була поважна гра з боку обох команд, щоб не завдати травми супернику – без стиків. Вийшов легкий тренувальний матч, у якому опоненти давали один одному грати. Свято відбулося і, гадаю, для глядачів футбол був цікавим. Приємно було, що всі підтримували Україну, і німці, зокрема, скандували назву нашої країни.

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Проблема була в атаці. Мені не сподобалася гра Бесєдіна. Він якось зник буквально зі стартового свистка. Всі інші хлопці добре рухалися, робили передачі, брали участь у відборі, а Бесєдіна не було видно. Адже від нього багато чого чекають. У другому таймі Петраков був змушений навіть випустити в напад Гармаша.

По грі, мені здається, справедливішою була б нічия. Голкіпер Борусії не бачив удару Піхальонка і, зрештою, пропустив вирішальний м'яч. Але ця перемога є дуже важливою для українців у психологічному плані. Хоча, впевнений, Петраков зробить досить жорсткий аналіз гри, і вкаже на помилки не лише Коноплі, а й іншим своїм підопічним", – сказав Сабо у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, збірна України у першому спарингу перемогла менхенгладбаську Борусію з рахунком 2:1 – голами відзначились дебютанти Михайло Мудрик і Олександр Піхальонок.

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