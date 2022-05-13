"Я согласен с решением игроков сборной Украины отказаться от предложения выйти на ЧМ-2022 не по спортивному принципу. Да, сейчас весь мир помогает нам, но это стало бы прецедентом.

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Сейчас наши шансы против Шотландии ниже, чем в марте. Тогда мы были бы в лучшем тонусе. Одними спарингами его не поднимешь. Я считаю правильным то, что мы будем играть и в честной борьбе будем добывать эту путевку", – сказал Головко в программе "Головна команда".

Напомним, поединок плей-офф за выход на чемпионат мира в Катаре между Шотландией и Украиной состоится 1 июня в Глазго.

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