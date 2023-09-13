"Ми маємо бути задоволені, бо далеко не завжди вдається за всю гру не допустити жодного прострілу з боку суперника. Ми дозволили йому створити два моменти у першому таймі та пропустили дві контратаки у другому. Тож причепитися нема до чого – команда добре провела гру.

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На останніх хвилинах Україна почала атакувати великими силами, оскільки поразка з більшим рахунком для неї мало що змінила б, а ось уникнути поразки суперник прагнув за всяку ціну. І все ж нам необхідно покращувати реалізацію і забивати третій-четвертий м'ячі, коли є така можливість", – цитує Спаллетті офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, збірна Італії здолала Україну з рахунком 2:1 і обійшла її у турнірній таблиці групи С, посунувши з другої сходинки.

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