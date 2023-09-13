"Мы должны быть довольны, потому что далеко не всегда удается за всю игру не допустить ни одного прострела со стороны соперника. Мы позволили ему создать два момента в первом тайме и пропустили две контратаки во втором. Поэтому придраться не к чему – команда хорошо провела игру.

Украина проиграла Италии в матче отбора Евро-2024, потеряв вторую позицию в группе С

На последних минутах Украина начала атаковать большими силами, поскольку поражение с крупным счетом для нее мало что изменило бы, а вот избежать поражения соперник стремился любой ценой. И все же нам необходимо улучшать реализацию и забивать третий-четвертый мячи, когда есть такая возможность", – цитирует Спаллетти официальный сайт УЕФА.

Напомним, сборная Италии одолела Украину со счетом 2:1 и обошла ее в турнирной таблице группы С, подвинув со второй строчки.

"Мудрику треба щось міняти в собі": Ребров не мав плану Б, Юве не цікавиться Судаковим, нова Італія "виконала Динамо"