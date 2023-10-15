"З Мальтою важливим було заробити три очки, не ризикуючи і не ставлячись до матчу легковажно. Команда розвивається добре. Видно, що є прагнення краще пізнати одне одного. Ми дуже щасливі. Ми показали хороший футбол.

Виклик Україні у відеоогляді матчу Італія – Мальта – 4:0

Такі ігри потрібні, щоб побачити, на якому етапі ми перебуваємо, чи зможемо ми бути тією якісною Італією, якою ми повинні стати за короткий час. Матч у вівторок проти Англії на Вемблі – один із тих, які справді можуть допомогти нам зрозуміти, які наші шанси надалі", – цитує Спаллетті офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, в групі С кваліфікації до Євро-2024 лідирує Англія, яка має 13 очок. В Італії та України по 10 пунктів, але підопічні Сергія Реброва провели на матч більше. Гра в Лондоні справді буде ключовою щонайменше для боротьби за перше місце. Окрім того, Скуадрі Адзуррі варто брати з Англією очки, щоб не заганяти себе в глухий кут перед матчами в листопаді.

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