"С Мальтой важно было заработать три очка, не рискуя и не относясь к матчу легкомысленно. Команда развивается хорошо. Видно, что есть стремление лучше узнать друг друга. Мы очень счастливы. Мы показали хороший футбол.

Вызов Украине в видеообзоре матча Италия – Мальта – 4:0

Такие игры нужны, чтобы увидеть, на каком этапе мы находимся, сможем ли мы быть той качественной Италией, которой мы должны стать за короткое время. Матч во вторник против Англии на Уэмбли – один из тех, что действительно может помочь нам понять, какие наши шансы в дальнейшем", – цитирует Спаллетти официальный сайт УЕФА.

Напомним, в группе С квалификации к Евро-2024 лидирует Англия, имеющая 13 очков. У Италии и Украины по 10 пунктов, но подопечные Сергея Реброва провели на матч больше. Игра в Лондоне действительно будет ключевой, по меньшей мере, для борьбы за первое место. Кроме того, Скуадре Адзурре стоит брать с Англией очки, чтобы не загонять себя в тупик перед матчами в ноябре.

Италия разгромила Мальту, потеснив Украину со второй позиции в группе С – Бонавентура забил исторический гол