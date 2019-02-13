Спаллетті пояснив, чому Ікарді немає у заявці Інтера на матч з Рапідом

Головний тренер Інтера Лучано Спаллетті розповів про ситуацію навколо Мауро Ікарді.

"Завтра дуже важлива гра. У нас буде час, щоб прояснити позицію Мауро Ікарді.

Ікарді не включили в заявку Інтера на матч Ліги Європи – раніше його позбавили капітанської пов’язки

Ми прийняли важке і болюче рішення, позбавити Мауро Ікарді капітанської пов'язки, але воно було прийнято усіма і принесло користь Інтеру і команді.

Мауро Ікарді був включений до складу команди на матч проти Рапіда, але він не захотів приєднатися до команди. Мауро був розчарований, але нам також було важко прийняти рішення і сказати йому про це.

Стало відомо, чому Ікарді позбавили капітанської пов’язки

Ми прийняли рішення в належний час, воно було добре продуманим, хоч і дуже болючим", – цитує Спаллетті Football-Italia.