Спаллетти объяснил, почему Икарди нет у заявке Интера на матч с Рапидом

Главный тренер Интера Лучано Спаллетти рассказал о ситуации вокруг Мауро Икарди.

"Завтра очень важная игра. У нас будет время, чтобы прояснить позицию Икарди.

Икарди не включили в заявку Интера на матч Лиги Европы – ранее его лишили капитанской повязки

Мы приняли тяжелое и болезненное решение, лишить Икарди капитанской повязки, но оно было принято всеми и принесло пользу Интеру и команде.

Икарди был включен в состав команды на матч против Рапида, но он не захотел присоединиться к команде. Мауро был разочарован, но нам также было трудно принять решение и сказать ему об этом.

Стало известно, почему Икарди лишили капитанской повязки

Мы приняли решение в надлежащее время, оно было хорошо продуманным, хотя и очень болезненным", – цитирует Спаллетти Football-Italia.