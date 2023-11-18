Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті не бажає змінювати штатного пенальтиста, який вже не раз підводив.

Жоржінью не реалізував пенальті у вчорашньому поєдинку з Північною Македонією. Італія все одно перемогла та наблизилася до Євро-2024, а от попередні помилки півзахисника були критичними.

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Вчорашній 11-метровий став вже четвертим змарнованим поспіль для Жоржінью в збірній. Він не забив пенальті у фіналі Євро-2020 проти Англії, а потім не реалізував два пенальті у ворота Швейцарії, через що Італія пролетіла повз ЧС-2022.

Втім, Лучано Спаллетті не планує змінювати пенальтиста, який перед ударами кумедно підскакує. "Я вже сказав Жоржінью, що він виконає наступний пенальті. Він погодився", – цитує тренера Football Italia.

У понеділок, 20 листопада, Італія зустрінеться з Україною у вирішальній битві за вихід на Євро-2024. "Скуадрі Адзуррі" вистачить нічиєї. Якщо судді призначать 11-метровий у ворота України, то проб'є його Жоржінью.