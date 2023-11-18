Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти не желает менять уже не раз подводившего штатного пенальтиста.

Жоржиньо не реализовал пенальти во вчерашнем поединке с Северной Македонией. Италия все равно победила и приблизилась к Евро-2024, а вот предыдущие ошибки полузащитника были критическими.

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Вчерашний 11-метровый стал уже четвертым испорченным подряд для Жоржиньо в сборной. Он не забил пенальти в финале Евро-2020 против Англии, а затем не реализовал два пенальти в ворота Швейцарии, из-за чего Италия пролетела мимо ЧМ-2022.

Впрочем, Лучано Спаллетти не планирует менять пенальтиста, который перед ударами смешно подскакивает. "Я уже сказал Жоржиньо, что он исполнит следующий пенальти. Он согласился", – цитирует тренера Football Italia.

В понедельник, 20 ноября, Италия встретится с Украиной в решающей битве за выход на Евро-2024. "Скуадре Адзурре" хватит ничьей. Если судьи назначат 11-метровый в ворота Украины, то пробьет его Жоржиньо.