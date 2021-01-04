Колишній керманич італійської Роми, міланського Інтера та низки інших команд Лучано Спаллетті отримав можливість попрацювати з національною збірною.

61-річний фахівець став претендентом на посаду головного тренера збірної Чилі, повідомляє Al Aire Libre.

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Місцева федерація вже вийшла на Спаллетті з пропозицією, а той сприйняв ідею позитивно. На перешкоді співпраці чилійців із італійським тренером є 2 обставини. По-перше, Спаллетті не знає іспанської. Натомість його фінансові апетити непідйомні для La Roja. Альтернативні варіанти для латиноамериканців – нині безробітний Роберто Донадоні та коуч аргентинського Расінга Себастьян Беккасесе.

Посада головного тренера збірної Чилі стала вакантною після того, як Рейнальдо Руеда очолив Колумбію. На старті кваліфікації до ЧС-2022 збірна Чилі набрала 4 очки в чотирьох турах.

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