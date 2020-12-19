Ван Гал став одним із претендентів на посаду головного тренера збірної Чилі,яка шукає заміну чинному наставнику команди Рейнальдо Руеді.

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За інформацією Voetbal International, очолити команду також можуть Хосе Пекерман (тренував збірні Аргентини та Чилі), Габріель Хайнце (екс-захисник збірної Аргентини, виступав за Реал та Манчестер Юнайтед) та Луїс Феліпе Сколарі (вигравав чемпіонат світу-2002 із Бразилією).

Нагадаємо, ван Гал завершив тренерську кар'єру в березні 2019 року, а останнім місцем роботи був Манчестер Юнайтед, з якого фахівець пішов ще у 2016 році.

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