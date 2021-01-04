61-летний специалист стал претендентом на пост главного тренера сборной Чили, сообщает Al Aire Libre.

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Местная федерация вышла на Спаллетти с предложением, а тот воспринял идею положительно. На пути сотрудничества чилийцев с итальянским тренером есть 2 обстоятельства. Во-первых, Спаллетти не знает испанского. Кроме того, его финансовые аппетиты неподъемны для La Roja. Альтернативные варианты для латиноамериканцев – ныне безработный Роберто Донадони и коуч аргентинского Расинга Себастьян Беккасесе.

Должность главного тренера сборной Чили стала вакантной после того, как Рейнальдо Руэда возглавил Колумбию. На старте квалификации к ЧМ-2022 сборная Чили набрала 4 очка в четырех турах.

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