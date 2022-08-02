"Озираючись назад, зараз важко сказати, що з ерою Абрамовича все було добре. Особливо останні 6-9 місяців. Думаю, якщо ви запитаєте уболівальників Челсі, вони дадуть вам іншу відповідь.

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Я думаю, що ситуація, в якій ми опинились, поставила спорт перед деякими викликами, з якими ми маємо впоратися. Зрештою, коли Абрамович ставав власником Челсі, ще не було перевірки власників та директорів. Я вважаю, що питання полягає в наступному – що було б, якби перевірки діяли вже тоді і які запобіжні заходи нам потрібно створити на майбутнє? Зараз є певна перевірка власників, тоді її не було. Профілактика завжди краще за лікування хвороби", – цитує Мастерса Daily Mail.

Нагадаємо, через повномасштабний напад Росії на Україну Роман Абрамович опинився під санкціями, які торкнулись і Челсі. Скандальному мільярдеру довелося продати своє дітище, яким він володів з 2003-го. Новим власником Челсі став фонд американця Тодда Бьолі.

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