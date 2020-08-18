Сопко: Інтер загнав Шахтар у пастку, добиваючи, дотискаючи, змушуючи постійно помилятися

"Інтер зі стартових секунд включив високий пресинг. Антоніо Конте знайшов дане рішення єдино правильним, готуючись до матчу, переглянувши багато ігор Шахтаря і намацавши вразливі місця. Зокрема – вихід з оборони, коли, практично, немає в центрі півзахисників, які могли б взяти на себе роль плеймейкера, якому не страшно віддати м'яч, який міг би його потримати, перевести під тиском.

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Ну і ще одна проблема – це те, що, по суті, всі атаки Шахтаря починаються через Пятова. Але це стає проблемою з італійськими командами, які люблять застосовувати високий пресинг, вміють його робити. Вони довели, що ця тактика, гра один в один, агресивна гра на чужій половині поля є дуже ефективною зброєю. Суперник від такого пресингу починає ламатися, перш за все, психологічно, грати боязко, невпевнено. Звідси помилки, погане відкривання під партнера, спроби перекласти відповідальність знову ж на партнерів. Високий пресинг Інтера придушив волю, вміння "гірників", змусив помилятися в простих ситуаціях. Після 0: 3 гра, по суті, була зроблена, Шахтар просто догравав.

Що міг запропонувати Шахтар у цій грі, він, в принципі, і запропонував. Кінцівка першого тайму показала, що донеччани за рахунок такого ось пресингу, контролю м'яча вимотували суперника, змушували його багато бігати, багато грати в обороні. Ну і в позиційно тривалій атаці Шахтар виглядав десь навіть краще за суперника. Але, знову ж таки, Інтер, як і всі італійські команди, дуже добре організований в тактичному плані. Коли не вдавався високий пресинг, вони моментально, фактично, всі десять чоловік поверталися до свого штрафного, до лінії оборони, шикувалися там, підстраховуючи один одного, позбавляючи суперника можливості для стрімкої атаки. А гра один в один – це просто їхній козир, тут вони набагато сильніші за Шахтар.

Інтер з самого початку грав з дуже великим запасом міцності, а вже після другого, а потім і третього гола вони просто отримували задоволення від своєї гри, від постійного пресингу, загнавши суперника в пастку і змушуючи його постійно помилятися, добиваючи, дотискаючи", – сказав Сопко у коментарі виданню Footboom.

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