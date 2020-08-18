Інтер – Шахтар: Бастоні виділив ключовий фактор успішної гри "нерадзуррі"

"Ніколи не думав, що буду так часто грати на початку сезону. Я дуже радий. Сьогодні ми провели чудовий матч. Ми старанно працюємо над своєю обороною. Це не випадковість, що в останніх шести-семи матчах ми пропустили всього один гол.

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Я отримую задоволення щоразу, коли виходжу на поле. Я насолоджуюся грою і не відчуваю тиску. Просто роблю те, що говорить мені тренер", – сказав Бастоні у коментарі офіційному сайту УЄФА.

Нагадаємо, у півфіналі Ліги Європи Інтер розгромив Шахтар з рахунком 5:0 і вже 21 серпня зіграє у фіналі турніру проти Севільї.

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