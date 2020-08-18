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Інтер – Шахтар: Бастоні виділив ключовий фактор успішної гри "нерадзуррі"

10:45 - Читать на русском
Інтер – Шахтар: Бастоні виділив ключовий фактор успішної гри "нерадзуррі"
Алессандро Бастоні у матчі проти Шахтаря / Офіційний сайт УЄФА

Захисник Інтера Алессандро Бастоні прокоментував перемогу над Шахтарем (5:0) у матчі 1/2 фіналу Ліги Європи.

19’ Лаутаро Мартінес
64’ Даніло Д'Амброзіо
74’ Лаутаро Мартінес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку
 
19’ Лаутаро Мартінес
64’ Даніло Д'Амброзіо
74’ Лаутаро Мартінес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку

"Ніколи не думав, що буду так часто грати на початку сезону. Я дуже радий. Сьогодні ми провели чудовий матч. Ми старанно працюємо над своєю обороною. Це не випадковість, що в останніх шести-семи матчах ми пропустили всього один гол.

Інтер – Шахтар – 5:0 – відео голів і огляд матчу

Я отримую задоволення щоразу, коли виходжу на поле. Я насолоджуюся грою і не відчуваю тиску. Просто роблю те, що говорить мені тренер", – сказав Бастоні у коментарі офіційному сайту УЄФА.

Нагадаємо, у півфіналі Ліги Європи Інтер розгромив Шахтар з рахунком 5:0 і вже 21 серпня зіграє у фіналі турніру проти Севільї.

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Інтер - Шахтар Шахтар Шахтар Інтер Інтер Ліга Європи Алессандро Алессандро Бастоні
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