Сопко: Интер загнал Шахтер в ловушку, добивая, дожимая, заставляя постоянно ошибаться

"Интер со стартовых секунд включил высокий прессинг. Антонио Конте нашел данное решение единственно правильным, готовясь к матчу, просмотрев много игр Шахтера и нащупав уязвимые места. В частности – выход из обороны, когда практически нет в центре полузащитников, которые могли бы взять на себя роль плеймейкера, которому не страшно отдать мяч, который мог бы его подержать, перевести под давлением.

Интер – Шахтер: Бастони выделил ключевой фактор успешной игры "нерадзурри"

Ну и еще одна проблема – это то, что, по сути, все атаки Шахтера начинаются через Пятова. Но это становится проблемой с итальянскими командами, которые любят применять высокий прессинг, умеют его делать. Они доказали, что эта тактика, игра один в один, агрессивная игра на чужой половине поля является очень эффективным оружием. Соперник от такого прессинга начинает ломаться, прежде всего, психологически, играть робко, неуверенно. Отсюда ошибки, плохое открывания под партнера, попытки переложить ответственность опять же на партнеров. Высокий прессинг Интера подавил волю, умение "горняков", заставил ошибаться в простых ситуациях. После 0:3 игра, по сути, была сделана, Шахтер просто доигрывал.

Что мог предложить Шахтер в этой игре, он, в принципе, и предложил. Концовка первого тайма показала, что дончане за счет такого вот прессинга, контроля мяча изматывали соперника, заставляли его много бегать, много играть в обороне. Ну и в позиционно длительной атаке Шахтер выглядел где-то даже лучше соперника. Но, опять же, Интер, как и все итальянские команды, очень хорошо организован в тактическом плане. Когда не удавался высокий прессинг, они моментально фактически все десять человек возвращались к своей штрафной, к линии обороны, выстраивались там, подстраховывая друг друга, лишая соперника возможности для стремительной атаки. А игра один в один – это просто их козырь, здесь они гораздо сильнее Шахтера.

Интер изначально играл с очень большим запасом прочности, а уже после второго, а затем и третьего гола они просто получали удовольствие от своей игры, от постоянного прессинга, загнав соперника в ловушку и заставляя его постоянно ошибаться, добивая, дожимая", – сказал Сопко в комментарии изданию Footboom.

Интер – Шахтер: историческое избиение ценой финала ЛЕ – заявка на Барселону, катастрофа лидеров и украинский символ