Сон здивований, що Тоттенхем не вважають претендентом на чемпіонство

Форвард лондонського Тоттенхема Хин Мін Сон прокоментував чемпіонські перегони в англійській Прем'єр-лізі в сезоні 2018/19.

"Відверто кажучи, нам просто трохи не щастить. Ми завжди поруч. Люди не сприймають всерйоз Тоттенхем, але наша команда вірить у те, що ми виграємо титул. Упродовж сезону нам просто потрібно більше везіння.

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Ми можемо перемогти й заслуговуємо на це. Ми повинні отримувати задоволення від футболу, попри великий тиск. Ми йдемо другими в турнірній таблиці, але ніхто не говорить про нас, лише про Ман Сіті та Ліверпуль. У нас свій шлях і ми фокусуємося на собі. У футболі завжди можуть бути несподіванки. Уболівальники не думали, що Ман Сіті буде програвати, а вони програли двічі поспіль. Це футбол", – наводить слова Сона Sky Sports.

У сезоні 2018/19 Хин Мін Сон провів 14 матчів в АПЛ, у яких забив 7 м'ячів і зробив 5 асистів. В останніх двох поєдинках корейцю вдалося оформити дублі. Продовжити гольову серію Сон спробує сьогодні, 29 грудня, в матчі з Вулверхемптоном.