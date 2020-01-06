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Сон зарікся отримувати червоні картки після шаленств 2019-го

17:00 63 Читать на русском
Сон зарікся отримувати червоні картки після шаленств 2019-го
Сон Хин Мін / офіційний сайт АПЛ

Нападник лондонського Тоттенхема Сон Хин Мін прагне отримати урок із отриманих ним у 2019 році вилучень.

"Це вже минуле, тому не хочу говорити чи думати про це. Планую зосередитися на тому, що буде далі – це найголовніше.

ФА відхилила апеляцію Тоттенхема щодо дискваліфікації Сона на три матчі

Я хочу винести урок із цієї ситуації, три червоні картки – не те, чого б мені хотілося. Не цього очікував. Три вилучення – це важко. Із цих ситуацій спробую чогось навчитися", – цитує корейця Sky Sports.

Нагадаємо, що впродовж 2019 року Сон Хин Мін "заробив" 3 прямих червоних картки в матчах АПЛ. Дві з них отримані вінгером у сезоні 2019/20 за грубі порушення правил проти Андре Гомеша та Антоніо Рюдігера.

Цікаво, що єдине до цього вилучення Сона сталося ще в сезоні 2014/15, коли він у рамках Кубка Німеччини захищав кольори леверкузенського Байєра.

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Тоттенхем Тоттенхем Англія Сон Хин Мін Сон Хин Мін
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