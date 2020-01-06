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Сон зарекся получать красные карточки после неистовств 2019-го

6 января 17:01 147 Читати українською
Сон зарекся получать красные карточки после неистовств 2019-го
Сон Хын Мин / официальный сайт АПЛ

Нападающий лондонского Тоттенхэма Сон Хын Мин стремится получить урок из полученных им в 2019 году удалений.

"Это уже прошлое, поэтому не хочу говорить или думать об этом. Планирую сосредоточиться на том, что будет дальше – это самое главное.

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Я хочу вынести урок из этой ситуации, три красные карточки – не то, чего бы мне хотелось. Не этого ожидал. Три удаления – это тяжело. Из этих ситуаций попробую чему-то научиться", – цитирует корейца Sky Sports.

Напомним, что в течение 2019 Сон Хын Мин "заработал" 3 прямых красных карточки в матчах АПЛ. Две из них получены вингером в сезоне 2019/20 за грубые нарушения правил против Андре Гомеша и Антонио Рюдигера.

Интересно, что единственное до этого удаление Сона произошло еще в сезоне 2014/15, когда он в рамках Кубка Германии защищал цвета леверкузенского Байера.

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Англия Тоттенхэм Тоттенхэм Сон Хын Мин Сон Хын Мин
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