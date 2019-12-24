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ФА відхилила апеляцію Тоттенхема щодо дискваліфікації Сона на три матчі

18:03 81 Читать на русском
ФА відхилила апеляцію Тоттенхема щодо дискваліфікації Сона на три матчі
Сон Хин Мін / AFP

Форвард Тоттенхема Сон Хин Мін все таки пропустить наступні три поєдинки своєї команди.

62’ Сон Хин Мін
 
Вілліан 12’
Вілліан 45+4’
12’ Вілліан
45+4’ Вілліан
62’ Сон Хин Мін

Футбольна асоціація залишила в силі дискваліфікацію Сон Хин Міна на три матчі АПЛ, повідомляє PA Dugout.

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Таким чином, кореєць пропустить матчі проти Брайтона (26 грудня), Норвіча (28 грудня)та Саутгемпона (1 січня).

Нагадаємо, що Сон був вилучений в матчі проти Челсі за відмашку ногою від Антоніо Рюдігера. До слова, кореєць провів у складі "шпор" 23 матчі в поточному сезоні, відзначившись 10 голами та 9 асистами.

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Теги
Сон Хин Мін Сон Хин Мін Тоттенхем Тоттенхем Англія Футбольна асоціація Англії (FA) Тоттенхем - Челсі
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