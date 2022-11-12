Тренерський штаб на чолі з Паулу Бенту обрав 26 гравців, які вирушать у Катар зовсім скоро.

Під питанням була участь Сона Хин Міна, який тиждень тому зламав очницю у 4 місцях і був змушений робити операцію. Схоже, представник Тоттенхема встигне відновитись до старту ЧС, тому його включили у список.

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Заявка Південної Кореї на чемпіонат світу:

Воротарі: Кім Син Гю (Аль-Шабаб), Чжо Хен У (Ульсан Хьонде), Сон Бом Гін (Чонбук Хьонде Моторс);

Оборонці: Кім Мін Че (Наполі), Кім Ен Гвон (Ульсан Хьонде), Квон Ген Вон (Гамба Осака), Чо Ю Мін (Теджон Сітізен), Кім Чжин Су, Кім Мун Хван (обоє – Чонбук Хьонде Моторс), Юн Чжон Гю (Сеул), Кім Тхе Хван (Ульсан Хьонде), Хон Чхоль (Тегу);

Півзахисники: Чжон У Єн (Аль-Садд), Сон Чжун Хо (Шаньдун Тайшань), Сон Мін Гю, Пайк Сін Хо (обоє – Чонбук Хьонде Моторс), Ін Бом Хван (Олімпіакос), Дже Сон Лі (Майнц), Квон Чхан Хун (Санчжу Санму), Чонг Ву Йонг (Фрайбург), Кангін Лі (Мальорка), Сон Хин Мін (Тоттенхем), Хван Хі Чхан (Вулверхемптон), На Сан Хо (Сеул);

Нападники: Ий Чжо Хван (Олімпіакос), Чжо Гю Сон (Чонбук Хьонде Моторс).

Перший поєдинок на Мундіалі Південна Корея проведе 24 листопада проти Уругваю. Іншими суперниками на груповому етапі є Гана й Португалія.

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