Тренерский штаб во главе с Паулу Бенту выбрал 26 игроков, которые отправятся в Катар совсем скоро.

Под вопросом было участие Сона Хын Мина, который неделю назад сломал очницу в 4 местах и ​​был вынужден делать операцию. Похоже, представитель Тоттенхэма успеет восстановиться до старта ЧМ, поэтому он был включен в список.

Аргентина обнародовала заявку на чемпионат мира – есть серьезная потеря

Заявка Южной Кореи на чемпионат мира:

Вратари: Ким Сын Гю (Аль-Шабаб), Чжо Хен У (Ульсан Хьонде), Сон Бом Гин (Чонбук Хьонде Моторс);

Защитники: Ким Мин Че (Наполи), Ким Эн Гвон (Ульсан Хьонде ), Квон Ген Вон (Гамба Осака), Чо Ю Мин (Теджон Ситизен), Ким Чжин Су, Ким Мун Хван (оба – Чонбук Хьонде Моторс), Юн Чжон Гю (Сеул), Ким Тхе Хван (Ульсон Хьонде ), Хон Чхоль (Тегу);

Полузащитники: Чжон У Йен (Аль-Садд), Сон Чжун Хо (Шаньдун Тайшань), Сон Мин Гю, Пайк Син Хо (оба – Чонбук Хьонде Моторс), Ин Бом Хван (Олимпиакос), Дже Сон Ли (Майнц), Квон Чхан Хун (Санчжу Санму), Чонг Ву Йонг (Фрайбург), Кангин Ли (Мальорка), Сон Хын Мин (Тоттенхэм), Хван Хи Чхан (Вулверхэмптон), На Сан Хо (Сеул);

Нападающие: Ий Чжо Хван (Олимпиакос), Чжо Гю Сон (Чонбук Хьонде Моторс).

Первый поединок на Мундиале Южная Корея проведет 24 ноября против Уругвая. Другими соперниками на групповом этапе являются Гана и Португалия.