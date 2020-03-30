Сьомін близький до відставки з Локомотива – його наступник звільнить місце для легенди Карпат

Головний тренер московського Локомотива Юрій Сьомін невдовзі може втратити свою посаду.

Як стало відомо "Футбол 24" із надійних джерел, колишній наставник київського Динамо Юрій Сьомін близький до відставки у Локомотиві.

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Йому на заміну у московській команді розглядають Ненада Б'єліцу. Тренер загребського Динамо незадоволений тим, що клуб планує урізати зарплату на 30%. Своєю чергою, хорвати як наступника Б'єліци розглядають Ігоря Йовічевіча.

Нагадаємо, Юрій Сьомін двічі очолював Динамо (у 2007-2009 та 2010-2012). Російський фахівець вигравав з киянами чемпіонат та Суперкубок України. Ігор Йовічевіч провів у Карпатах один сезон як гравець та ще три – у статусі наставника. За цей час хорват став культовою особистістю для львівських уболівальників.

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