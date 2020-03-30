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Сьомін близький до відставки з Локомотива – його наступник звільнить місце для легенди Карпат

12:07 3143 Читать на русском
Сьомін близький до відставки з Локомотива – його наступник звільнить місце для легенди Карпат
Юрій Сьомін / Getty images

Головний тренер московського Локомотива Юрій Сьомін невдовзі може втратити свою посаду.

Як стало відомо "Футбол 24" із надійних джерел, колишній наставник київського Динамо Юрій Сьомін близький до відставки у Локомотиві.

Йовічевіч готовий розглянути пропозиції з України

Йому на заміну у московській команді розглядають Ненада Б'єліцу. Тренер загребського Динамо незадоволений тим, що клуб планує урізати зарплату на 30%. Своєю чергою, хорвати як наступника Б'єліци розглядають Ігоря Йовічевіча.

Нагадаємо, Юрій Сьомін двічі очолював Динамо (у 2007-2009 та 2010-2012). Російський фахівець вигравав з киянами чемпіонат та Суперкубок України. Ігор Йовічевіч провів у Карпатах один сезон як гравець та ще три – у статусі наставника. За цей час хорват став культовою особистістю для львівських уболівальників.

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Джерело: Футбол 24
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Головне Ігор Йовічевіч Ігор Йовічевіч Ненад Б’єліца Ненад Б’єліца Локомотив Москва Локомотив Москва Росія Юрій Сьомін Юрій Сьомін Динамо Загреб Динамо Загреб
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