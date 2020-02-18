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Йовічевіч готовий розглянути пропозиції з України

22:08 487 Читать на русском
Йовічевіч готовий розглянути пропозиції з України
Ігор Йовічевіч / фото з відкритих джерел

Колишній наставник Карпат Ігор Йовічевіч прокоментував чутки щодо переговорів із клубами УПЛ.

"У мене не було жодної письмової пропозиції від українських клубів після відходу з Карпат, які я міг би розглянути. Приємно, що були чутки. Але з Маріуполем не було ніяких розмов про контракт. Якщо будуть якісь пропозиції – з радістю подивлюся, що там.

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Мотивація зашкалює. Я футбольний тренер, що в Динамо Загреб, що в Люксембургу, що в Польщі або Україні. Я буду віддавати все, що у мене є всередині, де б я не працював", – поділився Йовічевіч в шоу Бомбардир на YouTube.

Нагадаємо, що Йовічевіч тренував Карпати у 2014-2015 роках. Зараз фахівець очолює Динамо Загреб U-19, з яким вибив київське Динамо з юнацької Ліги УЄФА.

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