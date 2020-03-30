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Семин близок к отставке из Локомотива – его преемник освободит место для легенды Карпат

12:09 416 Читати українською
Семин близок к отставке из Локомотива – его преемник освободит место для легенды Карпат
Юрий Семин / Getty images

Главный тренер московского Локомотива Юрий Семин вскоре может потерять свой пост.

Как стало известно "Футбол 24" из надежных источников, бывший наставник киевского Динамо Юрий Семин близок к отставке в Локомотиве.

Йовичевич готов рассмотреть предложения из Украины

Ему на замену в московской команде рассматривают Ненада Бьелицу. Тренер загребского Динамо недоволен тем, что клуб планирует урезать зарплату на 30%. В свою очередь, хорваты как преемника Бьелицы рассматривают Игоря Йовичевича.

Напомним, Юрий Семин дважды возглавлял Динамо (в 2007-2009 и 2010-2012). Российский специалист выигрывал с киевлянами чемпионат и Суперкубок Украины. Йовичевич провел в Карпатах один сезон как игрок и еще три – в статусе наставника. За это время хорват стал культовой личностью для львовских болельщиков.

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Источник: Футбол 24
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