Семин близок к отставке из Локомотива – его преемник освободит место для легенды Карпат

Главный тренер московского Локомотива Юрий Семин вскоре может потерять свой пост.

Как стало известно "Футбол 24" из надежных источников, бывший наставник киевского Динамо Юрий Семин близок к отставке в Локомотиве.

Йовичевич готов рассмотреть предложения из Украины

Ему на замену в московской команде рассматривают Ненада Бьелицу. Тренер загребского Динамо недоволен тем, что клуб планирует урезать зарплату на 30%. В свою очередь, хорваты как преемника Бьелицы рассматривают Игоря Йовичевича.

Напомним, Юрий Семин дважды возглавлял Динамо (в 2007-2009 и 2010-2012). Российский специалист выигрывал с киевлянами чемпионат и Суперкубок Украины. Йовичевич провел в Карпатах один сезон как игрок и еще три – в статусе наставника. За это время хорват стал культовой личностью для львовских болельщиков.

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