Головна інтрига завершального матчу 26-го туру АПЛ полягала у тому, чи зможе Манор Соломон продовжити свою результативну серію. На старті гри здалося, що зробити це буде вкрай складно. Брентфорд міцно затиснув суперника поблизу їхніх воріт, не даючи ні секунди перепочинку. Мбембо втратив дві розкішні нагоди відкрити рахунок.

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Зрештою, "шершні" свого таки домоглися. Піннок пробив з меж штрафного, а рикошет від Ріма не залишив шансів голкіперу, який вже завалився у протилежний кут. Після такої шаленої 6-хвилинки темп очікувано знизився. Фулхем перебрав контроль над м'ячем, але гостроти майже не створював. Вілліан, який мав би це робити, чомусь вирішив попрактикувати акторську майстерність. Арбітр не повірив і "виписав" бразильцю жовту картку за симуляцію.

Незадовго до перерви гості таки досягли свого. Андреас Перейра підтримав гру в кросбар і зі штрафного пробив у поперечину (раніше у каркас двічі влучали гравці Брентфорда). Проте Фулхему пощастило більше – м'яч відлетів прямо на голову Соломону, який розстріляв уже порожні ворота. Вінгер, права на якого належать Шахтарю, забив у 5-му матчі поспіль! Не дивно, що низка клубів уже готують пропозиції для донецького клубу.

Час порадіти у коттеджерів був хіба у роздягальні. Після повернення на поле вони дуже швидко знову пропустили. Діоп сфолив у власному штрафному, а Тоуні бездоганно виконав покарання. Завдяки цьому голу форвард вийшов на третє місце в списку найкращих бомбардирів сезону. Хоча цього разу в розпорядження Фулхема був майже цілий тайм, зачепитися за очки він не зміг. Навпаки, наприкінці матчу пропустив ще й третій м'яч. Гол Вінісіуса в компенсований час вже не мав жодного значення.

Завдяки цій перемозі Брентфорд збільшив кількість набраних очок до 34, але так і залишився на 9-му місці турнірної таблиці АПЛ. У Фулхема на один заліковий бал більше, але й зіграно аж на два поєдинки більше. "Шершні", якщо виграють пропущені поєдинки, можуть піднятися в зону єврокубків.