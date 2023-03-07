Главная интрига завершающего матча 26-го тура АПЛ заключалась в том, сможет ли Манор Соломон продолжить свою результативную серию. На старте игры показалось, что сделать это будет очень сложно. Брентфорд крепко зажал соперника у их ворот, не давая ни секунды передышки. Мбэмбо упустил две роскошные возможности открыть счет.

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В конце концов "шершни" своего добились. Пиннок пробил из пределов штрафной, а рикошет от Рима не оставил шансов уже завалившемуся в противоположный угол голкиперу. После такой сумасшедшей 6-минутки темп ожидаемо снизился. Фулхэм взял контроль над мячом, но остроты почти не создавал. Виллиан, который должен был это делать, почему-то решил попрактиковать актерское мастерство. Арбитр не поверил и "выписал" бразильцу желтую карточку за симуляцию.

Незадолго до перерыва гости достигли своего. Андреас Перейра поддержал игру в кроссбар и со штрафного пробил в перекладину (ранее в каркас дважды попадали игроки Брентфорда). Однако Фулхэму повезло больше – мяч отлетел прямо на голову Соломона, который расстрелял уже пустые ворота. Вингер, права на которого принадлежат Шахтеру, забил в 5-м матче подряд! Неудивительно, что ряд клубов готовят предложения для дончан.

Время порадоваться у коттеджеров был разве что в раздевалке. После возвращения на поле они очень быстро снова пропустили. Диоп сфолил в собственной штрафной, а Тоуни безупречно исполнил наказание. Благодаря этому голу форвард вышел на третье место в списке лучших бомбардиров сезона. Хотя на этот раз в распоряжение Фулхэма был почти целый тайм, зацепиться за очки он не смог. Напротив, в конце матча пропустил еще и третий мяч.

Благодаря этой победе Брентфорд увеличил количество набранных очков до 34, но так и остался на 9 месте турнирной таблицы АПЛ. У Фулхэма на один зачетный балл больше, но и сыграно на два поединка больше. "Шершни", если выиграют пропущенные поединки, могут подняться в зону еврокубков.