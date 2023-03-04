Барселона зацікавлена у трансфері півзахисника Шахтаря Манора Соломона, повідомляє Fichajes.net.

Легіонер Шахтаря з 3 голами за 86 хвилин претендує на звання гравця місяця в АПЛ

Каталонці вивчають можливість підсилення складу у літнє трансферне вікно без серйозних фінансових витрат, тож шукають гравців, які можуть приєднатися до клубу як вільні агенти, або у яких залишився рік до завершення контракту.

Одним з пріоритетних кандидатів для Барселони є ізраїльський вінгер Шахтаря Манор Соломон, угода якого з "гірниками" спливає 31 грудня 2023 року.

Нині 23-річний футболіст запалює в оренді за Фулхем – гравець забив за лондонців 4 голи в чотирьох останніх матчах. Окрім Барселони, на Манора серйозно претендують Арсенал, Тоттенхем і сам Фулхем.

Нагадаємо, Соломон перейшов у Шахтар з Маккабі Петах-Тікви у січні 2019 року за 6 млн євро. Transfermarkt оцінює гравця у 18 млн євро.

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