Товариський матч

Вест Хем – Тоттенхем – 3:2

Голи: Інгз, 18, Мубамба, 23, Скамакка, 78 – Ло Чельсо, 68, Удодже, 71

Тоттенхем провів перший передсезонний матч під керівництвом нового тренера Ангелоса Постекоглу. У рамках контрольної зустрічі в Австралії "шпори" поступилися своїм сусідам із Вест Хема з рахунком 2:3. Незважаючи на поразку, у складі Тоттенхема знайшовся футболіст, який захопив уболівальників своєю грою. Сайт football.london поставив екс-вінгеру Шахтаря Соломону найвищу оцінку в складі "шпор" за гру в цій зустрічі – 8 балів. Стільки ж отримав Ів Біссума.

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"Яскравий початок у Тоттенхемі, хороша взаємодія з Регілоном. Виглядав впевнено і чітко в грі з м'ячем. Кілька разів пробив по воротах, був близьким до того, щоб заробити пенальті", – зазначив кореспондент.

Зазначимо, що капітан Тоттенхема Харрі Кейн отримав одну з найнижчих оцінок за цю гру – "п'ятірку".

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