Соломон яскраво дебютував у Тоттенхемі, але не врятував нового тренера від поразки – відео дій екс-зірки Шахтаря
Тоттенхем поступився Вест Хему в товариському матчі, але гра Манора Соломона вразила лондонських уболівальників.
Товариський матч
Вест Хем – Тоттенхем – 3:2
Голи: Інгз, 18, Мубамба, 23, Скамакка, 78 – Ло Чельсо, 68, Удодже, 71
Тоттенхем провів перший передсезонний матч під керівництвом нового тренера Ангелоса Постекоглу. У рамках контрольної зустрічі в Австралії "шпори" поступилися своїм сусідам із Вест Хема з рахунком 2:3. Незважаючи на поразку, у складі Тоттенхема знайшовся футболіст, який захопив уболівальників своєю грою. Сайт football.london поставив екс-вінгеру Шахтаря Соломону найвищу оцінку в складі "шпор" за гру в цій зустрічі – 8 балів. Стільки ж отримав Ів Біссума.
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"Яскравий початок у Тоттенхемі, хороша взаємодія з Регілоном. Виглядав впевнено і чітко в грі з м'ячем. Кілька разів пробив по воротах, був близьким до того, щоб заробити пенальті", – зазначив кореспондент.
Зазначимо, що капітан Тоттенхема Харрі Кейн отримав одну з найнижчих оцінок за цю гру – "п'ятірку".
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