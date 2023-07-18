Товарищеский матч

Вест Хэм – Тоттенхэм – 3:2

Голы: Ингз, 18, Мубамба, 23, Скамакка, 78 – Ло Чельсо, 68, Удодже, 71

Тоттенхэм провёл первый предсезонный матч под руководством нового тренера Ангелоса Постекоглу. В рамках контрольной встречи в Австралии "шпоры" уступили своим соседям из Вест Хэма со счётом 2:3. Несмотря на поражение, в составе Тоттенхэма нашёлся футболист, который восхитил болельщиков своей игрой. Сайт football.london поставил экс-вингеру Шахтёра Соломону самую высокую оценку в составе "шпор" за игру в этой встрече – 8 баллов. Столько же получил Ив Биссума.

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"Яркое начало в Тоттенхэме, хорошее взаимодействие с Регилоном. Выглядел уверенно и чётко в игре с мячом. Несколько раз пробил по воротам, был близок к тому, чтобы заработать пенальти", – отметил корреспондент.

Отметим, что капитан Тоттенхэма Харри Кейн получил одну из самых низких оценок за эту игру – "пятёрку".

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