Соломон: Перехід у Шахтар – великий крок у моїй кар'єрі

Півзахисник Шахтаря Манор Соломон поділився очікуваннями від першого збору з командою.

"Радий бути з командою. Вважаю, що перехід у Шахтар – великий крок у моїй кар'єрі. Чекаю початку тренувань і хочу показати, на що здатний.

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Звичайно, зроблю все, щоб бути помітним і допомогти команді здобувати перемоги. Мрію зіграти в Лізі Європи. Однак попереду ще багато роботи", – сказав Соломон каналу Футбол 1.

Ізраїльський хавбек Манор Соломон перейшов у Шахтар з Маккабі Тель-Авіва за 6 млн євро.

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