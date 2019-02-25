Соломон отримав виклик у збірну Ізраїлю на матчі кваліфікації на Євро-2020

Хавбек Шахтаря Манор Соломон допоможе національній збірній Ізраїлю у матчах зі Словенією та Австрією.

Вінгер Шахтаря Манор Соломон отримав виклик в національну команду Ізраїлю на матчі відбору чемпіонату Європи-2020, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

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19-річний півзахисник має прибути у розташування збірної Ізраїлю 17 березня.

Стартовий матч кваліфікації проти Словенії відбудеться 21 березня, а другий з Австрією – 24-го. Обидві зустрічі команда Ізраїлю проведе вдома.

Також суперниками команди Соломона по відбірковій групі G є національні команди Польщі, Македонії та Латвії.

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