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Соломон отримав виклик у збірну Ізраїлю на матчі кваліфікації на Євро-2020

12:05 113 Читать на русском
Соломон отримав виклик у збірну Ізраїлю на матчі кваліфікації на Євро-2020
Манор Соломон / Фото: ФК Шахтар

Хавбек Шахтаря Манор Соломон допоможе національній збірній Ізраїлю у матчах зі Словенією та Австрією.

Вінгер Шахтаря Манор Соломон отримав виклик в національну команду Ізраїлю на матчі відбору чемпіонату Європи-2020, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

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19-річний півзахисник має прибути у розташування збірної Ізраїлю 17 березня.

Стартовий матч кваліфікації проти Словенії відбудеться 21 березня, а другий з Австрією – 24-го. Обидві зустрічі команда Ізраїлю проведе вдома.

Також суперниками команди Соломона по відбірковій групі G є національні команди Польщі, Македонії та Латвії.

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Ізраїль - Словенія: Четвер 21 березня 2019

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Манор Соломон Манор Соломон Ізраїль - Словенія Ізраїль - Австрія Шахтар Шахтар Євро-2020
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