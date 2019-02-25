Соломон получил вызов в сборную Израиля на матчи квалификации на Евро-2020

Хавбек Шахтера Манор Соломон поможет национальной сборной Израиля в матчах со Словенией и Австрией.

Вингер Шахтера Манор Соломон получил вызов в национальную команду Израиля на матчи отбора чемпионата Европы-2020, сообщает официальный сайт Шахтера.

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19-летний полузащитник должен прибыть в расположение сборной Израиля 17 марта.

Стартовый матч квалификации против Словении состоится 21 марта, а второй с Австрией – 24-го. Обе встречи команда Израиля проведет дома.

Также соперниками команды Соломона по отборочной группе G есть национальные команды Польши, Македонии и Латвии.

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