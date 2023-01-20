Ювентус не без проблем пройшов Монцу (2:1) в рамках 1/8 фіналу Кубка Італії. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Ювентус вийшов вперед, коли Кін скористався прострілом з флангу та переправив м'яч у кут воріт. Монца відповіла зі стандарту – Валоті забив після подачі кутового.

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Вирішальним став гол К'єзи за 15 хвилин до фінального свистка. Федеріко отримав м'яч на фланзі, проскочив двох суперників, змістився в центр і красиво підкрутив у дальній кут.

Ювентус пройшов у чвертьфінал Кубка Італії, де зіграє з Лаціо. К'єза пропустив майже весь 2022 рік через важку травму. Цей гол став першим для нього після повернення.