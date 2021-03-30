Гості вийшли вперед на 16 хвилині. Фактурний Алєксандар Мітровіч увірвався до карного майданчика і поцілив точно в нижній кут. Азербайджан відігрався по перерві завдяки пенальті. Костіч штовхнув Махмудова в простій ситуації, і сам постраждалий виконав вирок.

ЧС-2022, відбір: Мітровіч дублем приніс Сербії звитягу над Азербайджаном, Кіпр зняв скальп зі Словенії

Останнє слово все ж було за "білими орлами". Героєм знову став Мітровіч, який одним дотиком з льоту розстріляв ворота Магомедалієва. Для нападника сербів це вже 5 гол у відборі, і саме він очолює перегони бомбардирів.