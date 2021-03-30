Гости вышли вперед на 16 минуте. Фактурный Александар Митрович ворвался в штрафную и пробил точно в нижний угол. Азербайджан отыгрался после перерыва благодаря пенальти. Костич толкнул Махмудова в простой ситуации, и сам пострадавший исполнил приговор.

ЧМ-2022, отбор: Митрович дублем принес Сербии победу над Азербайджаном, Кипр снял скальп со Словении

Последнее слово все же было за "белыми орлами". Героем снова стал Митрович, который одним касанием с лету расстрелял ворота Магомедалиева. Для нападающего сербов это уже 5 гол в отборе, и именно он возглавляет гонку бомбардиров.