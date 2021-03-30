Чемпіонат світу-2022, кваліфікація, 3-й тур

Група A

Азербайджан – Сербія – 1:2

Голи: Махмудов, 59 (пенальті) – Мітровіч, 16, 81

Група H

Кіпр – Словенія – 1:0

Гол: Піттас, 42

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Серби приїхали до Баку в статусі фаворитів і вирішили підтвердити власний ранг зі старту. Уже на 16-й хвилині балканці відібрали м'яч на чужій половині й швидко розіграли хрестоматійну контратаку. Зрештою, Тадіч віддав пас на лінію штрафного, де Алєксандар Мітровіч прийняв м'яч, обіграв оборонця і пробив точно в дальній кут – 0:1!

Надалі "білі орли" продовжили контролювати хід гри, але не змогли втілити власну перевагу в другий забитий м'яч. Зате свій шанс використали кавказці. На 59-й хвилині Костіч у простій ситуації завалив Еміна Махмудова у штрафному майданчику, а сам постраждалий у стилі Жоржінью реалізував одинадцятиметровий. Рятувати Сербію вкотре взявся Мітровіч. На 81-й Саша одним дотиком майстра з льоту ввігнав м'яч під стійку після передачі Мілінковіча-Савіча й подарував балканцям другу перемогу в рамках відбору.

Натомість на Кіпрі господарям для перемоги вистачило й одного забитого м'яча. Словенці теж переважали опонента впродовж 90 хвилин, але гол господарів під завісу першого тайму виявився єдиним. Кіпріоти ввімкнули пресинг на чужій половині, відібрали м'яч, той опинився перед півколом карної зони в Йоаніса Піттаса, який одним рухом прибрав двох оборонців і розкішно поклав під перекладину!

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