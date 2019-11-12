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Соларі повернувся в Реал

10:45 1886 Читать на русском
Соларі повернувся в Реал
Сантьяго Соларі / Getty Images

Колишній тренер Реала Сантьяго Соларі знову працюватиме в структурі мадридського клубу.

Аргентинський фахівець отримав посаду посла "вершкових", інформує El Larguero.

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Соларі залишався дев'ять місяців без роботи після того, як його звільнили з посади тренера Реала у березні цього року. Колишній хавбек мадридців не раз заявляв про свої амбіції очолити інший клуб, однак наразі задовольниться посадою посла. Аргентинець вже встиг взяти участь в кількох публічних заходах як представник Королівського клубу.

Нагадаємо, тренерська робота Соларі в Реалі була не надто вдалою – 22 перемоги, дві нічиї і вісім поразок. Втім, він таки встиг здобути один титул разом з мадридцями – тріумф на клубному чемпіонаті світу.

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Іспанія Сантьяго Соларі Сантьяго Соларі Реал Мадрид Реал Мадрид
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