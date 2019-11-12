Солари вернулся в Реал

Бывший тренер Реала Сантьяго Солари снова будет работать в структуре мадридского клуба.

Аргентинский специалист получил должность посла "сливочных", информирует El Larguero.

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Солари оставался девять месяцев без работы после того, как его уволили с поста тренера Реала в марте этого года. Бывший хавбек мадридцев не раз заявлял о своих амбициях возглавить другой клуб, однако пока удовлетворится должностью посла. Аргентинец уже успел принять участие в нескольких публичных мероприятиях в качестве представителя Королевского клуба.

Напомним, тренерская работа Солари в Реале была не слишком удачной – 22 победы, две ничьи и восемь поражений. Впрочем, он успел добыть один титул вместе с мадридцами – триумф на клубном чемпионате мира.

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