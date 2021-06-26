Зірковий нападник "біло-синіх" Фран Соль буде боротися за місце під сонцем у таборі киян.

Іспанський легіонер Фран Соль вже у найближчий понеділок, 28 червня, приступить до тренувань у складі Динамо, повідомляє Deporpress.

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Ситуація з нападником поки залишається невизначеною – шанси на те, що гравець зможе завоювати прихильність головного тренера команди Мірчі Луческу бачаться мінімальними. Однак, цілком можливо, що іспанець навіть поїде з "біло-синіми" на тренувальний збір до Швейцарії.

Нагадаємо, минулого сезону Соль виступав за Тенеріфе на правах оренди. За іспанську команду він провів 42 матчі у всіх турнірах, в яких забив 11 голів і віддав 2 результативні передачі. Transfermarkt оцінює Франа в 1 млн євро. Його контракт з Динамо чинний до 31 грудня 2023 року.

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