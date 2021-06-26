Звездный нападающий "бело-синих" Фран Соль будет бороться за место под солнцем в лагере киевлян.

Испанский легионер Фран Соль уже в ближайший понедельник, 28 июня, приступит к тренировкам в составе Динамо, сообщает Deporpress.

Соль не спешит принимать предложение Маккаби Т-А – Динамо хочет полноценного трансфера

Ситуация с нападающим пока остается неопределенной – шансы на то, что игрок сможет завоевать расположение главного тренера команды Мирчи Луческу видятся минимальными. Однако, вполне возможно, что испанец даже поедет с "бело-синими" на тренировочный сбор в Швейцарию.

Напомним, в прошлом сезоне Соль выступал за Тенерифе на правах аренды. За испанскую команду он провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает Франа в 1 млн евро. Его контракт с Динамо действует до 31 декабря 2023 года.

Луческу на коні, полтавська магія, тренерські відкриття і скандали у чемпіонаті безхатченків – підсумки УПЛ 2020/21