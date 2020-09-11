Ов'єдо зацікавлений у послугах 28-річного легіонера київського клубу, інформує Marca.

Соль зізнався, чи влаштує його роль суперзапасного в Динамо

Соль хотів би повернутися на батьківщину, і варіант з астурійцями цілком може підійти нападнику. Ов'єдо саме шукає підсилення атаки, тому гарантує Франу стабільне місце в основі. Проблемою для переходу може стати ціна – Ов'єдо не планує витрачати серйозні гроші на гравця, якого буде важко продати з вигодою в майбутньому. У січні 2019-го Динамо віддало Віллем ІІ за нападника 3,5 млн євро.

Додамо, що Соль мав досвід виступів за Ов'єдо у 2013 році. Також у цьому клубі провів другу частину сезону 2019/20 українець Андрій Лунін і допоміг втриматися в Сегунді.

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