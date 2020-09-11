Овьедо заинтересован в услугах 28-летнего легионера киевского клуба, информирует Marca.

Соль признался, устроит ли его роль суперзапасного в Динамо

Соль хотел бы вернуться на родину, и вариант с астурийцами вполне может подойти нападающему. Овьедо как раз ищет усиление атаки, поэтому гарантирует Франу стабильное место в основе. Проблемой для перехода может стать цена – Овьедо не планирует тратить серьезные деньги на игрока, которого будет трудно продать с выгодой в будущем. В январе 2019-го Динамо отдало Виллем II за нападающего 3,5 млн евро.

Добавим, что Соль имел опыт выступлений за Овьедо в 2013 году. Также в этом клубе провел вторую часть сезона 2019/20 украинец Андрей Лунин и помог удержаться в Сегунде.

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