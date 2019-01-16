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"Соль – боєць", – Левченко засипав компліментами потенційного новачка Динамо

09:48 1025 Читать на русском
"Соль – боєць", – Левченко засипав компліментами потенційного новачка Динамо
Євген Левченко / соцмережі

Екс-хавбек збірної України Євген Левченко прокоментував потенційний перехід Соля в Динамо.

"Тільки в першому колі цього чемпіонату (Нідерландів – прим. Футбол 24) Соль забив 13 голів, в цілому в 79 матчах він відзначився 49 разів.

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Мені здається, що це футболіст, який ніколи не опускає рук, бореться, відмінна техніка, і здорово реагує на простріли з флангу, що дуже підходить Динамо. Це боєць, якого Хацкевич хотів бачити у своїй команді. Я побажав йому удачі, і буду стежити за його виступами", – підсумував Левченко телеканалу "Футбол 1".

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Динамо Динамо Віллем ІІ Віллем ІІ Трансфери Динамо Київ Фран Соль Фран Соль Євген Левченко
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