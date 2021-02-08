Сьогодні збірна України з кіберфутболу дізнається суперників у відборі eEuro-2021
Збірна України з кіберфутболу в дисципліні PES дізнається своїх суперників на шляху до другої за ліком континентальної першості, що проходить під егідою УЄФА.
У жеребкуванні відбірної стадії змагань візьмуть участь 55 країн, які потраплять до 10-ти груп (п'ять груп по п'ять країн та п'ять – по шість).
Цьогоріч УЄФА розподілить національні асоціації по п'яти кошиках згідно з результатами виступів команд у попередньому турнірі. Долю європейських збірних організатори змагань визначатимуть, починаючи з першого кошика.
Збірна України, представлена двома кіберфутболістами – Сергієм Sergobibika Марченком та Ігорем ighor_8 Любчаком, – перебуватиме в третьому кошику.
Також УЄФА вже традиційно розведе Україну та Росію, виключивши можливість зустрічі цих команд у відбірній кампанії eEuro-2021.
Матчі відбору eEuro-2021 проходитимуть із 15 березня по 26 квітня. Геймери змагатимуться між собою у грі PES 2021 на платформі PlayStation 4.
Дивіться жеребкування кваліфікації eEuro-2021 на офіційних платформах uefa.com та дізнавайтеся, із ким синьо-жовті поведуть боротьбу за вихід на європейський форум з електронного футболу!
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