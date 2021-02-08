Сьогодні, 8 лютого відбудеться онлайн-жеребкування кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи з електронного футболу в дисципліні Pro Evolution Soccer – eEuro-2021 (початок – о 21:00 за київським часом).

Збірна України з кіберфутболу в дисципліні PES дізнається своїх суперників на шляху до другої за ліком континентальної першості, що проходить під егідою УЄФА.

У жеребкуванні відбірної стадії змагань візьмуть участь 55 країн, які потраплять до 10-ти груп (п'ять груп по п'ять країн та п'ять – по шість).

Цьогоріч УЄФА розподілить національні асоціації по п'яти кошиках згідно з результатами виступів команд у попередньому турнірі. Долю європейських збірних організатори змагань визначатимуть, починаючи з першого кошика.

Збірна України, представлена двома кіберфутболістами – Сергієм Sergobibika Марченком та Ігорем ighor_8 Любчаком, – перебуватиме в третьому кошику.

Також УЄФА вже традиційно розведе Україну та Росію, виключивши можливість зустрічі цих команд у відбірній кампанії eEuro-2021.

Матчі відбору eEuro-2021 проходитимуть із 15 березня по 26 квітня. Геймери змагатимуться між собою у грі PES 2021 на платформі PlayStation 4.

Дивіться жеребкування кваліфікації eEuro-2021 на офіційних платформах uefa.com та дізнавайтеся, із ким синьо-жовті поведуть боротьбу за вихід на європейський форум з електронного футболу!

Також слідкуйте за онлайн-жеребкуванням на сторінці у Facebook та у Twitter.