"Провели хорошу гру. Повинні забрати позитивні моменти і емоції, перенести їх на наступний матч (зі Швейцарією – прим. Футбол 24). Програвати завжди неприємно, але є і позитивні емоції, тому що провели хорошу гру, виглядали дуже добре на полі.

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Звичайно, допускали помилки, але в цілому виглядали добре. Є над чим працювати, треба ставати кращими, щоб конкурувати з такими збірними, як Німеччина", – резюмував Соболь у коментарі прес-службі УАФ.

Зауважимо, Едуард не зможе зіграти у матчі зі Швейцарією – у нього, Макаренка та Різника виявили коронавірус. До слова, вирішальна зустріч із підопічними Петковіча у Лізі націй відбудеться завтра, 17 листопада, початок о 21:45.

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