Як відомо, з Україною у матчі 6-го туру ЛН не зіграють захисники Сільван Відмер та Джордан Лотомба через позитивний тест на коронавірус. Ніко Ельведі та Ремо Фройлер дискваліфіковані після поєдинку Швейцарії з Іспанією.

Швейцарія – Україна: в суперника "синьо-жовтих" залишилося лише 17 польових гравців

Як інформує Blick, Петковіч довикликав трьох гравців на зустріч із "синьо-жовтими" – Мішеля Ебішера, Міхаеля Ланга та Пайтіма Касамі. Поява останнього є резонансною, адже 28-річний півзахисник не одягав футболку збірної Швейцарії близько 4,5 років – востаннє 29 березня 2016-го у матчі проти Боснії та Герцеговини. Загалом за "наті" він провів лише 12 поєдинків, хоча вважався одним із найбільших талантів країни.

Нагадаємо, зустріч України та Швейцарії відбудеться завтра, 17 листопада, початок о 21:45. Перед останнім туром команда Шевченка випереджає опонента на 3 очки. Нічия або перемога гарантують "синьо-жовтим" місце у лізі А, тоді як поразка може відправити в дивізіон B – доведеться враховувати особисті зустрічі або навіть різницю голів.

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