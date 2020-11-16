Швейцарія довикликала на матч з Україною футболіста, який не грав за збірну понад 4,5 року
Головний тренер збірної Швейцарії Владімір Петковіч через неприємну кадрову ситуацію пішов на відчайдушний крок.
Як відомо, з Україною у матчі 6-го туру ЛН не зіграють захисники Сільван Відмер та Джордан Лотомба через позитивний тест на коронавірус. Ніко Ельведі та Ремо Фройлер дискваліфіковані після поєдинку Швейцарії з Іспанією.
Швейцарія – Україна: в суперника "синьо-жовтих" залишилося лише 17 польових гравців
Як інформує Blick, Петковіч довикликав трьох гравців на зустріч із "синьо-жовтими" – Мішеля Ебішера, Міхаеля Ланга та Пайтіма Касамі. Поява останнього є резонансною, адже 28-річний півзахисник не одягав футболку збірної Швейцарії близько 4,5 років – востаннє 29 березня 2016-го у матчі проти Боснії та Герцеговини. Загалом за "наті" він провів лише 12 поєдинків, хоча вважався одним із найбільших талантів країни.
Нагадаємо, зустріч України та Швейцарії відбудеться завтра, 17 листопада, початок о 21:45. Перед останнім туром команда Шевченка випереджає опонента на 3 очки. Нічия або перемога гарантують "синьо-жовтим" місце у лізі А, тоді як поразка може відправити в дивізіон B – доведеться враховувати особисті зустрічі або навіть різницю голів.
Чемпіони світу з "не соромно за поразку", або Печальне іспанське г**но – чому Рамос створив Україні серйозну проблему