"Провели хорошую игру. Должны забрать положительные моменты и эмоции, перенести их на следующий матч (со Швейцарией – прим. Футбол 24). Проигрывать всегда неприятно, но есть и положительные эмоции, потому что провели хорошую игру, выглядели очень хорошо на поле.

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Конечно, допускали ошибки, но в целом выглядели хорошо. Есть над чем работать, надо становиться лучше, чтобы конкурировать с такими сборными, как Германия", – резюмировал Соболь в комментарии пресс-службе УАФ.

Заметим, Эдуард не сможет сыграть в матче со Швейцарией – у него, Макаренко и Ризныка обнаружили коронавирус. К слову, решающая встреча с подопечными Петковича в Лиге наций состоится завтра, 17 ноября, начало в 21:45.

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